Vodafone, gli utenti sono davvero in estasi, la promozione è assolutamente da primato, la Special 50 Digital Edition promette infatti la possibilità di raggiungere ben 50 giga di traffico dati ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

In linea con il trend del momento, la passa a Vodafone risulta essere effettivamente raggiungibile solamente in versione operator attack, ciò sta a significare che per richiederla sul proprio numero di telefono sarà assolutamente necessario optare per la portabilità da Iliad o da un MVNO in generale.

Il prezzo fisso da versare inizialmente corrisponde esattamente a 10 euro, concernente appunto l’acquisto della SIM ricaricabile. Non sono ad ogni modo previsti vincoli contrattuali di durata, di conseguenza sarà possibile richiedere la portabilità quando e come si vorrà, senza incappare in costi aggiuntivi di alcun tipo.

Passa a Vodafone: questa promozione è senza rivali

La Special 50 Digital Edition resta indiscutibilmente una delle migliori promozioni attualmente disponibili sul mercato, a partire dal prezzo finale di vendita, corrispondente nell’esattezza a soli 7 euro mensili, da versare direttamente tramite credito residuo.

Al suo interno sono stati comunque posizionati 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque, finendo poi su SMS senza limiti da utilizzare verso ogni numero sul territorio.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. In fase iniziale potrebbe venirvi proposto il pagamento tramite conto corrente bancario, ricordate che non è obbligatorio, ma potrebbe essere solamente una comodità in più.