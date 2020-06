Nel corso di queste settimane continuano le grandi offerte di TIM. In vista dell’estate il provider italiano spingerà sempre di più sulle sue promozioni dedicate ai nuovi utenti che effettuano l’operazione di portabilità del loro numero. Le migliori iniziative di TIM sono due: entrambe si caratterizzano per soglie di consumo molto elevate unite a prezzi da ribasso.

TIM, le due offerte che prevedono minuti e sino a 50 Giga internet

Prima tra le occasioni di TIM è senza ombra di dubbio l’offerta Supreme New. La ricaricabile storica del gestore si presenta ora con una rinnovata formula che prevede minuti senza limiti per le telefonate a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile di quest’offerta si attesta sui 5,99 euro. Al momento dell’attivazione e del rilascio della SIM, i nuovi clienti dovranno corrispondere una spesa una tantum di 12 euro. La Supreme New in base alle attuali disposizioni di TIM è valida solo per portabilità effettuate da linee Iliad o da altri gestori virtuali.

La principale alternativa a Supreme New è la Steel Pro. Questa ricaricabile prevede speculari soglie di consumo. Pertanto, gli abbonati potranno utilizzare minuti senza limiti per le telefonate su tutto il suolo nazionale a cui si aggiungono 50 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo da pagare ogni trenta giorni si attesta sui 7,99 euro. Confermato anche in questo caso il costo una tantum per l’attivazione e per la dotazione della SIM pari a 12 euro. Questa ricaricabile di TIM si rivolge agli utenti che effettuano portabilità da reti Fastweb.