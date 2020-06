Sky ha offerto un ampio sostegno a tutti i suoi abbonati durante questa primavera caratterizzata dall’emergenza sanitaria del Covid. La pay tv ha necessariamente cambiato i suoi palinsesti, con la pausa forzata di Serie A, Champions League, NBA e Premier League. Negli ultimi mesi, la programmazione di Sky è stata caratterizzata da film e serie tv.

Sky, sino a fine giugno continuano le due iniziative per il Cinema

Anche se il mondo dello sport pian piano sta tornando alla normalità, ancora per tutto il mese di giugno Sky ha messo a disposizione di tutti i suoi clienti due offerte di solidarietà digitale legate al campo del Cinema.

Sino al prossimo 30 Giugno, sulle posizioni 310 e 311 del telecomando, tutti i clienti potranno vedere senza vincoli i due canali SkyPerte 1 e Skyperte 2.

Attraverso questi due contenitori, gli abbonati potranno vedere (anche senza il pacchetto Cinema attivo) una selezione di film italiani ed internazionali, con genere che va dalle commedie agli action movie. Presumibilmente, data la fine delle fasi cruciali dell’emergenza sanitaria, dopo il 30 Giugno non saranno previste proroghe ed i due canali saranno disattivati in automatico.

Oltre a questa esclusiva, disponibile principalmente per gli abbonati con ticket Sport e Calcio attivo, Sky ha pensato anche agli utenti con pacchetto Cinema. In questo caso, la piattaforma ha deciso di privilegiare i clienti con promozioni vantaggiose per la piattaforma Sky Primafila. Sino alla fine del mese, gli abbonati potranno acquistare a prezzi dimezzati tutte le pellicole disponibili attraverso la modalità di visione pay per view.