Samsung ha portato due nuovi smartphone in Europa, per ora solo in Francia e ancora senza mostrarne il prezzo. Si tratta dei Galaxy A21s e Galaxy A51 5G. Le informazioni proprio in merito all’arrivo ufficiali sugli scaffali, virtuali o fisici che siano, non è ancora dato saperlo, ma sono stati elencati ufficialmente.

Per il momento, oltre alle specifiche tecniche di entrambi, si sa che entrambi verranno venduti insieme a un abbonamento YouTube Premium della durata di due mesi. Una collaborazione particolare che si sa se verrà ripetuta anche in altri paesi al successivo arrivo.

Samsung Galaxy A21s

Questo modello è alimentato da chip Exynos 850 il quale è supportato da 3/4/6 GB di RAM mentre per lo spazio d’archiviazione interno sono presenti due tagli differenti, 32 e 64 GB, ma sono espandibili tramite microSD. Il display è un pannello PLS TFT da 6,5 pollici con risoluzione 1.600 x 720 pixel.

La configurazione di fotocamere posteriori è composta da quattro fotocamere diverse, una principale da 48 MP, un’ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 13 MP.

Samsung Galaxy A51 5G

Quest’altro è alimentato da chip Exynos 980 ed è presente un modem per la connessione con la rete di ultima generazione, la rete 5G. La RAM a supporto è presente in due tagli diversi a seconda del modello, 6 e 8 GB mentre per lo spazio d’archiviazione c’è solo la versione da 128 GB. Il display è un pannello Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione da 2.400 x 1.080 pixel.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un grandangolare da 48 MP, un’ultra-grandangolare da 12 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità sempre da 5 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.