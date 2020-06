Disponi di un budget limitato ma ti occorre un nuovo smartphone? Magari che sia dotato di un buon comparto fotografico e di un bel display. La soluzione ideale potrebbe essere il Redmi 9, uno smartphone tutto-fare, completo e dal prezzo accessibile. Questo, infatti, è disponibile ad un prezzo a partire da 149,90 euro e potrà essere acquistato Online sull’e-commerce di Xiaomi dal prossimo 29 giugno.

Redmi 9 arriva in Italia, caratteristiche e prezzi

Disponibile nelle colorazioni Carbon Gray, Sunset Purple e Ocean Green, Redmi 9 sfoggia uno schermo LCD da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e notch a goccia con fotocamera frontale per selfie da 8 MP. Il dispositivo è alimentato da un SoC MediaTek Helio G80, accompagnato da 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD. Questa configurazione offre delle performance di buon livello anche nel gaming, ma a qualche compromesso.

Il comparto fotografico è piuttosto avanzato, per cui Redmi 9 potrebbe essere una valida scelta per gli amanti della fotografia da mobile e dei selfie-addicted. Lo smartphone è dotato, infatti, di una quad-camera con sensore principale da 13 MP, una lente ultra-wide da 8 MP, una Macro da 5 MP ed un sensore ToF da 2 MP.

Tra le altre caratteristiche citiamo la presenza di una grande batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, che garantisce una lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti; una porta USB di tipo C; jack audio da 3,5 mm ed un microfono con funzione di cancellazione del rumore. Come anticipato, Redmi 9 sarà disponibile su mi.com a partire dal prossimo 29 giugno al prezzo di 149,90 euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, e al prezzo di 169,90 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria.