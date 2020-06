Hai mai desiderato gestire un tuo Café a tema Pokémon? Una piccola caffetteria in cui servire tè in tazze a forma di Pokéball e decorazioni a tema, per esempio, e dove i tuoi clienti, così come i membri del tuo staff, non sono altro che simpatici e dolci Pokémon. Presto potrai… virtualmente, s’intende. Pokémon Café Mix, un nuovo gioco free-to-play in uscita per Nintendo Switch e dispositivi mobile (smartphone Android e iPhone) ti permetterà di gestire una caffetteria a tema Pokémon in cui servire delle deliziose prelibatezze ai clienti Pokémon.

Il tutto, coniugando le meccaniche tipiche di un gestionale a quelle di un puzzle game. La preparazione degli ordini da servire, infatti, si basa su puzzle e catene da risolvere, anche piuttosto complessi, ma tutti consistono nel combinare quanti più tasselli Pokémon possibile. Solo così sarà possibile dare vita a piatti e bevande deliziose, con tanto di decorazione a tema.

Pokémon Café Mix: Pokémon… Pokémon ovunque!

Come già anticipato, i Pokémon non saranno solo i clienti del tuo Café, ma anche il personale del tuo staff. Potrai stringere amicizia con i tuoi Pokémon preferiti e aggiungerli al tuo staff, e se servirai loro dei manicaretti, il vostro legame crescerà e diventerà sempre più forte. Dall’altro lato, i Pokémon potranno aiutarti con abilità speciali. Ovviamente, l’impegno ripaga e col tempo potrai vedere la tua caffetteria crescere tanto nelle dimensioni quanto nelle pietanze servite, fino ad avere un menù ricchissimo, variegato ed un Café pieno zeppo di Pokémon!

Il lancio di Pokémon Café Mix dovrebbe avvenire nei prossimi giorni su Nintendo Switch, Android e iOS. Intanto, è già possibile pre-registrarsi al gioco su App Store e Play Store.