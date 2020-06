Netflix un posto variegato. La grande piattaforma di streaming video proveniente dalla California, è in grado di sfornare costantemente serie di ogni tipo, con la capacità di attrarre un pubblico molto vasto. Tra le serie che più il pubblico apprezza, ne abbiamo tre in particolare di cui si attendono novità da tempo. Stiamo parlando di Lucifer, The Witcher e di Vis à Vis. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro di tutte e tre le serie.

Lucifer, The Witcher e Vis à Vis, tutte le novità

Partiamo da Lucifer, serie con un passato altamente tormentato e di cui più di una volta sono state cancellate delle serie che poi infine, sono state trasmesse. Un lavoro più approfondito sulla sceneggiatura indirizzo migliore degli effetti speciali, ha risollevato la serie che sembrava perduta già alla terza stagione, mentre adesso si parla addirittura della stagione 6.

The Witcher invece ha visto la sua prima stagione andare in onda alla fine del 2019. La seconda che è stata già confermata, ha ripreso da poco la collezione, che si era bloccata a causa dell’emergenza sanitaria.

Vis à Vis, invece, aveva già concluso il suo ciclo narrativo, quando ultima stagione uscita. Per questo motivo, la prossima stagione sarà anche quella di chiusura. A dire il vero si è parlato anche di una possibile altra serie, ma al momento di questa notizia non esistono informazioni più precise. Cosa c’è sta è che questo spin-off prenderà il nome di Vis à Vis: El Oasis. La trama, ben collegata, casa in tracce alla serie TV .