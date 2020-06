L’operatore virtuale di Vodafone Italia, ho.Mobile ha recentemente deciso di prorogare due offerte molto ricercate dai nuovi utenti, inizialmente disponibili fino allo scorso 15 giugno 2020.

Stiamo parlando della ho 8.99 e della ho. 100 Giga, attualmente disponibili all’attivazione fino al prossimo 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile ha prorogato la ho. 8.99 e la ho. 100 Giga

Partiamo dall’offerta più ambita di tutte, ovvero la ho.100 Giga, che prevede appunto 100 GB di traffico internet alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload al prezzo promozionale di 12.99 euro invece che 14.99 euro. Il costo di attivazione è di 9 euro, sia per i nuovi clienti che per chi lo è già, più 0.99 euro di costo SIM e 13 euro di prima ricarica obbligatoria (per coprire la prima mensilità dell’offerta), per un totale di 22.99 euro.

La tariffa base applicata per chiamate e SMS è il Piano Base e prevede i seguenti costi: 19 centesimi al minuto verso tutte le numerazioni nazionali, senza scatto alla risposta e 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato. Una volta terminati i 100 GB, la navigazione viene bloccata, ma si può sempre rinnovare l’offerta anticipatamente direttamente dall’area clienti e da app.

La seconda offerta, come anticipato precedentemente, è la ho. 8.99, riservata esclusivamente a chi attiva una nuova numerazione o richiede il passaggio da operatori virtuali quali Kena Mobile e Daily Telecom. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet a soli 8.99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 9 euro, a cui vanno aggiunti 0.99 euro di costo SIM e 9 euro di prima ricarica obbligatoria (che servirà a coprire il primo canone dell’offerta), per un totale di 18.99 euro una tantum. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.