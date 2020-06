La nota piattaforma di streaming online di serie TV e Film Netflix come ben sapiamo offre un catalogo incredibilmente ricco e variegato, con tutti i contenuti che vengono costantemente aggiornati e riassortiti con nuove stagioni.

Ovviamente alcune serie hanno un audience decisamente più elevato rispetto ad altre e tra queste ne troviamo 4 in particolare che nell’ultimo periodo stanno attirando l’utenza più di altre, stiamo parlando di Riverdale, Suburra, Black Mirror ed Elite, ecco le ultime novità.

Ecco le ultime sulle 4 serie TV

Cominciamo il nostro excursus partendo da Riverdale, la serie dedicata a quattro ragazzi alle prese con l’omicidio di un loro compagno, a quanto pare le riprese della nuova stagione hanno subito una brusca interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, ma stando alle ultime le riprese a breve riprenderanno e torneranno su Netflix.

Per quanto riguarda Suburra invece, la tanto amata serie Tv made in Italy, la terza stagione presto arriverà sul piccolo schermo nonostante il rallentamento provocato dall’emergenza COVID-19, non rimane dunque che attendere visto il costante rientro della gravità della pandemia.

ELite invece, la nota serie di stampo spagnolo e di grande successo, presto ci raggiungerà con due nuove stagioni, in particolare la quarta e la quinta, le cui riprese riprenderanno a breve con nuovi personaggi e storie.

Brutte notizie invece sono in arrivo per i fan di Black Mirror, infatti la nota serie fatta di episodi a se stanti vedrà una battuta di arresto dal momento che anche il produttore sembra avere altri progetti, non sappiamo quindi quando la serie tornerà sugli schermi, con in particolare la sesta season che da scontata passa a incerta.