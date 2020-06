La connessione 3G potrebbe abbandonare tutti i suoi utenti che la utilizzano per navigare in Internet perché secondo alcune notizie le aziende telefoniche avrebbero deciso di eliminare la connessione in seguito all’arrivo di una nuova tecnologia, il 5G. Tutto il mondo sta lavorando a questa connessione già da diverso tempo e anche le aziende telefoniche Tim, Vodafone e Wind Tre hanno investito tempo e denaro in questo innovativo progetto.

In tantissimi, comunque, in seguito alle notizie sulla possibile eliminazione della rete 3G hanno segnalato il loro dispiacere perché preferiscono utilizzare questa rete piuttosto che la connessione di quarta generazione per svariati motivi. Eccovi svelati i motivi secondo i quali le aziende telefoniche avrebbero deciso questa eliminazione.

L’eliminazione della connessione 3G potrebbe essere vicina: ecco quali sono gli aggiornamenti

Tantissime notizie circolano in rete in ogni istante, ma alcune potrebbero essere online soltanto per diffondere false notizie e creare panico inutilmente. Potrebbe essere (o forse no) il caso di quelle notizie che rivelano la possibile eliminazione della connessione 3G, ma nessuna azienda telefonica ad oggi le ha confermate.

Secondo quanto si dice in rete, le aziende telefoniche avrebbero deciso questa eliminazione perché gli investimenti effettuati per la rete 5G sono numerosi e rilevanti, e in questo modo potrebbero rientrare con le spese. Altre notizie, invece, rivelano che la connessione di terza generazione sarà eliminata perché non sarà più necessaria visto la presenza del 4G e del 5G.

Attualmente queste motivazioni sono soltanto voci da corridoio perché, come già detto in precedenza, le aziende telefoniche non si sono espresse in merito.