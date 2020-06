È da poco disponibile sia su Android che su IOS la nuova app CiedID, ovvero una applicazione che permette ai cittadini di avere la propria carta d’identità digitale sempre a portata di mano. Questa applicazione (realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) permette di usufruire di diversi servizi online, come ad esempio l’autenticarsi online attraverso i Servizi della Pubblica Amministrazione.

Ecco come funziona la nuova app CiedID

La nuova applicazione CiedID per la carta d’identità digitale può risultare davvero utile e indispensabile in alcuni casi. Come già accennato, infatti, attraverso questa applicazione sarà possibile accedere ai vari servizi online offerti ai cittadini dalla Pubblica Amministrazione. Per potersi autenticare online, il procedimento è analogo a quello dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Per poter usufruire al meglio di questa nuova applicazione occorre necessariamente la nuova carta d’identità elettronica. Oltre a questo, è necessario che la versione del sistema operativo installata sul vostro smartphone sia compatibile con l’applicazione. Nello specifico, sono compatibili gli smartphone con a bordo almeno Android 6, mentre per IOS sono compatibili tutti gli iPhone con IOS 13 a bordo. È inoltre indispensabile la presenza del chip NFC.

Ma come funziona esattamente CiedID? Innanzitutto, sarà necessario installare l’applicazione sul vostro smartphone. Una volta avviata l’app, sarà necessario registrare la propria carta d’identità elettronica inserendo il PIN a 8 cifre. Vi ricordiamo che le prime 4 cifre vengono fornite dal proprio comune quando effettuate la richiesta della carta d’identità elettronica, mentre le altre 4 cifre vengono fornite quando viene recapitata la carta. Una volta registrata la carta sull’app, basterà avvicinarla allo smartphone quando verrà richiesto e dopo di che potrete accedere ai vari servizi.