Una nuova versione di sistema approderà presto sugli smartphone di miliardi di utenti in tutto il mondo. Capace di apportare modifiche e nuove funzionalità mirate a migliorare l’esperienza globale, Android 11 inizierà la sua espansione molto presto andando a coinvolgere , come sempre, prima i dispositivi che hanno deciso di partecipare alla beta e poi anche tutti gli altri.

Android 11: su quali smartphone approderà?

Visto i tempi ancora precoci, le notizie riguardanti il sistema in sé e per sé ed i dispositivi che esso coinvolgerà sono ancora incerte; in ogni caso, una prima lista è apparsa online, ma per esperienza personale vi consigliamo di attendere ancora qualche mese prima di poter fare affidamento su quest’ultima in maniera assoluta: nuovi modelli di telefono, infatti, potrebbero essere aggiunti senza difficoltà.

In ogni caso, i potenziali smartphone in aggiornamento ad Android 11 sono:

Google

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Realme

Realme 3/3 Pro

Realme 5/5 Pro

Realme X

Realme X2 Pro

Realme XT

Realme X30 5G

Realme 6/6i/6 Pro

HONOR

HONOR V20/View20

HONOR 20/20 Pro

HONOR 10 Youth Edition

HONOR Magic 2

HONOR 20i

HONOR 30/30 Pro

Redmi

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K20

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

OPPO

OPPO Find X2/X2 Pro

OPPO Reno 3 Pro

OPPO Reno 3

OPPO Reno 3 Youth

OPPO Reno 2

OPPO Reno 2F

OPPO Reno 2Z

OPPO F11/F11 Pro

OPPO F15

OPPO Reno Ace

OPPO Reno 10x zoom

OPPO Ace 2

OPPO A9 (2020)

OPPO A5 (2020)

OnePlus

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 7T/7T Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 6/6T

Vivo

Vivo Nex 3S 5G

Vivo X30/X30 Pro

Vivo V17

Vivo Nex 3

Vivo V15/V150 Pro

IQOO

IQOO 3 5G

IQOO Pro 5G

Sony

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

Nokia

Nokia 8.2 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.3

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

Samsung

Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 10/Note 10+

Samsung Galaxy S10/S10+/S10e/S10 5G

Samsung Galaxy S9/S9+

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A91

Samsung Galaxy A10/A10s/A10e

Samsung Galaxy A50/A50s

Samsung Galaxy A30/A30s

Samsung Galaxy A90/A90 5G

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi A3

LG

LG V50S ThinQ 5G

LG V50 ThinQ 5G

LG G8X ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

ASUS

ASUS ROG Phone 2

ASUS ZenFone 6

POCO

POCO X2

POCO F2 Pro

Huawei