Alcatel 3X 2020 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 25 giugno. Con questo, TCL Communication ha voluto realizzare uno smartphone che fosse dotato di un buon comparto fotografico, uno schermo che garantisse un’esperienza immersiva e coinvolgente ed una batteria che permettesse un utilizzo prolungato. Il tutto, al prezzo competitivo di soli 169 euro.

Alcatel 3X 2020, caratteristiche e prezzi

Disponibile nelle colorazioni Jewelry Black e Jewelry Green, Alcatel 3X sfoggia uno schermo da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e notch a V. Grazie alle cornici ridotte, lo smartphone vanta di un rapporto schermo-corpo dell’89,04% e ciò assicura una esperienza intrattenimento più immersiva e coinvolgente.

Sotto la scocca di questo dispositivo si nasconde un processore octa-core ad alta efficienza energetica, aiutato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile. Quanto ci si aspetterebbe da un entry-level, quanto basta per svolgere in modo adeguato diverse attività, tra cui anche il gaming.

Punto di forza di Alcatel 3X è il comparto fotografico, che vanta una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 MP, affiancato da una lente macro da 2 MP, una super grandangolare da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Il tutto è arricchito da funzionalità AI per scatti ottimizzati e risultati migliori. Questa tecnologia riesce a rilevare automaticamente a scena, adeguando le impostazioni di scatto per garantire immagini di qualità superiore. Nello specifico, l’algoritmo riesce a riconoscere fino a 22 scene diverse e a settare al meglio le impostazioni. A ciò si aggiunge poi una fotocamera frontale da 8 MP.

Infine, ma non meno importante, Alcatel 3X è dotato di una super batteria da 5.000 mAh e supporta la funzione di OTG Reverse Charging, per utilizzare lo smartphone come base di ricarica per altri dispositivi. Alcatel 3X sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 25 giugno al prezzo consigliato al pubblico di 169 euro.