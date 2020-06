Il catalogo di Netflix tornerà presto a ripopolarsi di note serie TV: grazie alle produzioni attualmente in atto, infatti, degli episodi tutti da scoprire verranno messi alla mercé degli abbonati quanto prima sebbene l’attesa potrebbe essere ancora estenuante per un po’. Con dei piccoli ritardi nati a causa della pandemia da coronavirus, gli show più amati dagli spettatori hanno finalmente rivisto la luce del sole sebbene in condizioni di sicurezza (i distanziamenti sociali non mancano sui diversi set) molto rigide e cambi di programma inattesi; tra i titoli più attesi dalle masse ha fatto la comparsa anche Peaky Blinders che per mesi è dovuta rimanere ferma proprio per i motivi sopracitati. Le novità, in ogni caso, riguardando anche After Life: scopriamole tutte quante.

Peaky Blinders e After Life: entrambe pronte a tornare su Netflix con delle nuove stagioni

Gli show amati dagli abbonati di Netflix sono numerosi, ma quando si parla di Peaky Blinders tutti sembrano ritrovarsi d’accordo. Capace di aver ammaliato vere e proprie orde di utenti, questo show è finalmente tornato al lavoro per costruire quella che sarà la sesta stagione. Attualmente sapere quando gli episodi appariranno in catalogo è un po’ difficile, ma non bisogna demordere poiché gli Shelby non si faranno aspettare più del dovuto.

Altrettante notizie positive, poi, circondano anche After Life: approdata ad aprile con la sua seconda stagione, questa produzione originale di Netflix ha saputo ammaliare gli utenti in maniera universale andandosi a conquistare il rinnovo per una terza stagione. Il prossimo anno, dunque, Ricky Gervais tornerà in catalogo non solo con degli stand up comedy ma anche nei panni di Tony.