WhatsApp: multati per 150 euro tantissimi utenti, il messaggio è in chat

Tutte le funzioni che WhatsApp include al suo interno sono ritornate molto utili soprattutto nell’ultimo periodo. Gli utenti che sono stati costretti in casa dalla pandemia e dal Lockdown sono stati in grado di tenere vicini ad essi i propri affetti personali con una chiamata o una videochiamata. Queste sono funzioni che WhatsApp ha introdotto in seguito, tutte con i nuovi aggiornamenti che arrivano ormai con cadenza mensile.

A quanto pare però qualcuno avrebbe notato anche le criticità di una piattaforma che proprio non riesce a farne a meno. Le truffe all’interno della chat, nonostante WhatsApp stia facendo di tutto per eliminarle, continuano a circolare. Qualcuno avrebbe addirittura sfruttato il momento per far credere che fossero presenti dei buoni di cui usufruire. In seguito però qualcuno ha segnalato un altro tipo di truffa, la quale starebbe girando proprio in queste ore su WhatsApp.

WhatsApp, tanti utenti parlano di una multa da 150 €: ecco cosa succede

Le ultime ore sono risultate molto concitate all’interno delle chat di WhatsApp. Gli utenti si sono ritrovati di fronte ad un nuovo messaggio che si è diffusa a macchia d’olio. Questo parlerebbe addirittura di una multa da pagare, la quale consisterebbe in 150 €.

Stando a quanto riportato si tratta ovviamente di una truffa, visto che il link al quale gli utenti vengono invitati a cliccare nasconde un numero inquantificabile di abbonamenti a pagamento. Ovviamente il consiglio è quello di cancellare il messaggio non appena dovesse arrivarvi in chat. In questo modo la truffa verrà debellata nel minor tempo possibile.