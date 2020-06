Vodafone ha in serbo un’occasione incredibile per tutti i consumatori, offre infatti la possibilità di attivare la promozione con 50 giga di traffico dati al mese, dietro il pagamento di un contributo fisso mensile pari a soli 7 euro, da versare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Come sempre accade quando parliamo delle migliori promozioni in circolazione, anche in questo caso l’accesso alla suddetta risulta essere limitato esclusivamente agli uscenti da determinati operatori telefonici. A conti fatti viene distribuita esclusivamente sottoforma di operator attack, con possibilità di attivazione solo se in possesso di una SIM di Iliad o di un MVNO (che non sia Kena o ho.Mobile); la portabilità è al solito strettamente obbligatoria, come il pagamento di un contributo fisso di circa 10 euro (da versare solo una volta).

Vodafone: ecco la promozione

Superate queste piccole limitazioni, dinnanzi si apre la Special 50 Digital Edition, una promozione che promette all’utente la possibilità di arrivare ad utilizzare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, affiancati da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, con l’aggiunta di SMS senza limiti da utilizzare verso tutti.

Il costo fisso della promozione corrisponde esattamente a 7 euro al mese, il pagamento dovrà necessariamente avvenire tramite credito residuo della SIM ricaricabile, in caso contrario gli addetti al punto vendita potrebbero proporre l’attivazione con pagamento tramite conto corrente, ma non è obbligatorio. Non sono comunque previsti vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni dello stesso tipo, come costi aggiuntivi per recesso anticipato o similari.

Per maggiori informazioni dovete recarvi personalmente nei vari punti vendita in Italia.