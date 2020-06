A quanto pare le truffe proprio non vogliono saperne di lasciare un periodo di pace alle PostePay degli italiani, le note carte gialle infatti sono sferzate incessantemente da attacchi phishing con l’unico scopo di svuotare il credito contenuto al loro interno.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi perchè proprio la PostePay di Poste Italiane, la risposta è alquanto semplice, infatti la nota carta prepagata offerta dall’ente gode di una grande popolarità all’interno della popolazione, fattore che di conseguenza la rende molto presente nei portafogli degli utenti ed ovviamente maggiore è il numero di utenti che ne fruiscono maggiori sono le probabilità di successo in una truffa.

I truffatori infatti sfruttano proprio l’inesperienza di alcuni utenti attraverso degli SMS o delle mail ingannevoli per portarli a consegnare i propri dati e usarli poi per derubarli, magari anche dei risparmi di una vita.

Come avvengono le truffe

Le truffe escogitate dai malintenzionati sono alquanto semplici ma molto efficaci se chi ne è vittima non ha un occhio attento, infatti consistono in comunicazioni fasulle camuffate da avvisi ufficiali di Poste contenenti nel corpo testo un invito a intervenire per sbloccare un pagamento in arrivo o per accettare un cambio policy.

Sottostante al corpo testo poi, è spesso presente un link su cui si viene invitati a cliccare per poter procedere con le operazioni sopracitate, il quale una volta aperto, reindirizzerà presso una falsa area clienti di Poste che vi richiederà l’inserimento dei vostri dati personali, ovviamente se procederete, l’esito dell’operazione sarà alquanto scontato, infatti i truffatori useranno quegli stessi dati per derubarvi e sarete stati proprio voi a consegnarglieli.

Noi vi consigliamo di diffidare da quel tipo di comunicazioni e di controllare sempre l’indirizzo di provenienza, dal momento che Poste ha sempre e comunque riferimenti certificati, un occhio scettico può salvare i vostri risparmi.