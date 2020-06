Trony rinnova la propria campagna promozionale rilanciando, almeno nelle regioni Calabria e Sicilia, un volantino che promette sconti del 50% su tantissimi prodotti in vendita ed appartenenti anche alla fascia alta del mercato della telefonia mobile.

Tutti gli utenti che vorranno avvicinarsi alla soluzione descritta nell’articolo, è importante ricordarlo, dovranno assolutamente affidarsi ai punti vendita fisici nelle suddette regioni, in alternativa non sarà possibile effettuare acquisti online o altrove sul territorio. In parallelo segnaliamo la presenza del Tasso Zero, quindi pagamento rateizzato senza interessi, al superamento della soglia minima di spesa di 299 euro.

Trony: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino Trony appare essere molto vario e completo, oltre 26 pagine di sconti attendono gli utenti, osservando da vicino il mondo degli smartphone scoviamo tante occasioni da non lasciarsi sfuggire. Tra le migliori annoveriamo LG K41S a 159 euro, K51S a 199 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, Wiko View 4 a 149 euro, Wiko Y60 a 69 euro, Huawei P30 Lite a 189 euro, P Smart Pro a 269 euro, P Smart 2019 a 159 euro, Galaxy Note 10 Lite a 529 euro, Galaxy A41 a 299 euro, Galaxy A21s a 209 euro, Galaxy A20e a 159 euro, Galaxy A10 a 139 euro e Xiaomi Redmi Note 8T a 189 euro.

Naturalmente sono incluse anche tante altre categorie merceologiche, come elettrodomestici, televisori, accessori per l’informatica e similari. Per ogni altro dettaglio in merito potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui sotto, il volantino Trony è come detto attivo solo in Calabria e Sicilia.