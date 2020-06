Durante questi mesi di emergenza sanitaria, TIM ha prodotto uno sforzo ancora più ampio per garantire ai suoi utenti il massimo dei servizi ed offerte più convenienti. Il provider si è impegnato non soltanto nel campo della telefonia fissa e mobile, ma ha sviluppato la sua proposta commerciale anche nel settore strategico dell’intrattenimento televisivo.

TIM più Netflix, la nuova iniziativa legata al mondo dell’intrattenimento

Una delle migliori iniziative di TIM per queste settimane tra primavera ed estate riguarda il campo dell’intrattenimento. Il provider, infatti, ha messo a disposizione dei suoi abbonati la nuova promozione Mondo Netflix.

Il pacchetto Mondo Netflix è rivolto a tutti quegli utenti che desiderano attivare un piano di visione per TIMvision e che contestualmente desiderano accedere a tutti i contenuti di Netflix. La proposta è davvero molto allettante. Al semplice prezzo di 12,99 euro, i clienti potranno beneficiare di tutti i contenuti di TIMvision, più di tutte i film e le serie tv di Netflix ed al tempo stesso ricevere il decoder TIMvision Box.

La promozione, in base agli attuali listini, sarà disponibile sino al prossimo 31 Luglio. Gli utenti potranno attivare l’iniziativa sia online che in uno store ufficiale del gestore.

Questa promozione anticipa in ordine di tempo un’ulteriore grande iniziativa di TIM sempre legata al campo della tv. Il gestore, infatti, proprio in questi giorni ha lanciato l’offerta Mondo Sport. Tutte le esclusive calcistiche e sportive di Sky (via NOW TV) e di DAZN saranno disponibili per gli abbonati al semplice costo mensile di 29,99 euro.