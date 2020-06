Già dall’anno scorso, non molto tempo dopo la presentazione del modello antecedente, Samsung sembrava al lavoro su un altro smartphone considerabile economico. Si trattava del Galaxy M41 ed è appena stato cancellato definitivamente. Ormai questa cosa si sospettava visto i ritardi dell’annunciarlo anche se già giravano alcune immagini CAD del modello.

Cancellato forse non è la parola giusta da usare, ma sembra piuttosto che abbia cambiato nome. Dalla Corea del Sud adesso arrivano rumors che vedono il Galaxy M51 prenderà il posto di quest’ultimo. Se così fosse, si spiegano molte cose e non sarà comunque uno smartphone come gli altri.

È già stato riportato che questo modello in particolare avrà una sorpresa. Non userà un display prodotto in casa Samsung, la prima volta che succede per un dispositivo del genere, ma verrà usato uno prodotto in Cina dalla China Star Optoelectronics Technology. Si tratta di una scelta atta a ridurne il costo. In ogni caso, sul modello non si sa molto se non che sarà simile al Galaxy A51.

Come sarà il Galaxy M51 di Samsung?

Tra i due c’è in teoria un’intera serie di differenza, ma a livello estetico dovrebbero essere molto simili. Ci si aspetta quindi un modello grande con un display di almeno 6,5 pollici e un punch hole. Posteriormente ci sarà una configurazione di fotocamera quadrupla. Insomma, sarà anche anche un dispositivo della serie Galaxy M, ma avrà molto da raccontare in termine di prestazioni e specifiche tecniche. Rimane da scoprire il cuore che ci sarà alla base, il processore quindi, e il prezzo.