Se sei un fan di Kingdom Hearts ed hai ancora voglia di esplorare quel mondo dopo Kingdom Hearts 3, allora abbiamo alcune buone notizie per te: il franchise tornerà quest’anno con un nuovo gioco. Prima di essere lasciarti prendere dall’hype, sappi che il nuovo gioco non è un classico gioco di ruolo d’azione a cui siamo abituati con la serie. Invece, sembra che il nuovo titolo sia un gioco ‘ritmico’ ed è qualcosa di totalmente nuovo per il franchise.

Kingdom Hearts: Melody of Memory sembra essere una sorta di incrocio tra il gioco a cui siamo abituati e giochi ritmici come Guitar Hero o Rock Band. Le note scendono in colonna con una traccia in sottofondo ed i giocatori devono premere pulsanti ed eseguire azioni in tempo. È decisamente diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima nella serie Kingdom Hearts, ma un gioco ritmico potrebbe essere una mossa intelligente.

Kingdom Hearts, ecco il trailer del prossimo titolo

Dopotutto, Kingdom Hearts ha reso felici i fan nel corso degli anni con le sue melodie, e nel trailer che vedi di seguito puoi distinguere alcune canzoni famose della serie. È possibile notare anche una nave Gummi che naviga in quella che sembra essere una mappa del mondo, mentre la seconda metà del trailer suggerisce che Kairi avrà un ruolo centrale in questo gioco.

Così, questo annuncio sorprenderà sicuramente alcuni fan di Kingdom Hearts, ma potrebbe non essere necessariamente una cosa negativa. Square Enix ha già una certa esperienza nello spazio di gioco ritmico grazie ai suoi titoli di Theatrhythm Final Fantasy, quindi si spera che venga gestito bene nel franchise di Kingdom Hearts.

Al momento, tutto ciò che abbiamo è il trailer giapponese pubblicato oggi da Square Enix, ma alla fine di quel trailer, abbiamo la conferma che Melody of Memory sarà lanciato in tutto il mondo entro la fine dell’anno. Sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.