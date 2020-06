Anche durante le prossime settimane estive, gli analisti si aspettano grandi risultati per quanto concerne l’andamento di Iliad nel nostro paese. Non dovrebbero essere previsti grandi cambiamenti nella strategia commerciale del gestore francese che, come in passato, si baserà su un gruppo ristretto di promozioni a basso prezzo.

Iliad, i tre servizi extra pensati per tutti coloro che sono già clienti

Le promozioni di Iliad principali di Iliad, anche durante il periodo estivo, resteranno la Giga 50 e la Giga 40. Anche i bundle delle offerte saranno inviarti con consumi illimitati per minuti ed SMS a cui si aggiungono sino a 50 Giga per la navigazione internet. Attivando Giga 50 e Giga 40 gli utenti potranno beneficiare anche di tre servizi completamente a costo zero.

Tra le caratteristiche principali delle offerte di Iliad vi è la possibilità di effettuare telefonate gratuita verso 60 paesi esteri. La comunicazione con i propri cari al di fuori dei confini nazionali, quindi, nella maggior parte dei casi non comporta spese extra rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Sia in Giga 40 che in Giga 50 inoltre la segreteria telefonica di Iliad è a costo zero. Gli abbonati per l’ascolto dei messaggi registrati sulla propria segreteria non dovranno corrispondere somme aggiuntive al costo finale della promozione.

Importante è poi la questione dei piani tariffari. I bundle delle offerte sono chiari: tutti i consumi sia per le telefonate che per SMS ed internet sono inclusi nelle promozioni. Ciò significa che, a differenza di TIM, Vodafone ed Iliad, non è prevista l’attivazione di alcun profilo tariffario, tantomeno di uno a pagamento.