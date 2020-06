Fifa è uno dei videogiochi che ha riscosso più successo negli anni da quando è disponibile sul mercato, ovvero dal 1993. Ogni anno esce una nuova versione e anche quest’anno l’attesa di scoprire tutte le novità di Fifa 21 è decisamente tanta.

La squadra di sviluppo del videogame sta lavorando a questo nuovo progetto da ormai diversi mesi e anche durante il lockdown hanno svolto il loro lavoro direttamente da casa proprio per evitare di dover posticipare l’uscita. Difatti, secondo le ultime indiscrezioni in rete dovrebbe arrivare nei tempi previsti anche se ad oggi non si conosce il giorno preciso.

Fifa 21 sta per arrivare su playstation e console: ecco quali sono le novità

Sul web i players non aspettano altro di scoprire qualcosa in più su quello che potrebbe essere Fifa 21 e soprattutto sulle novità introdotte. Per quanto riguarda la data di uscita la nuova versione del videogame dovrebbe arrivare sul mercato nel mese di Settembre entro e non oltre giorno ventisette, purtroppo al momento non si conosce la data precisa.

Alcuni rumors rivelano che i fan potranno accedere al videogame quattro giorni prima dell’uscita se quest’ultimi effettuano il pre-order oppure se si iscrivono al programma EA Access. Comunque il 18 Giugno è previsto l’evento Ea Play 2020 con il quale saranno svelate tutte le informazioni.

Per quanto riguarda i costi, invece, alcune voci da corridoio rivelano che sarà pari a 69,99 Euro la versione standard e 89,99 Euro la versione Champion Edition. Non resta che aspettare qualche giorno per scoprire dettagli in più.