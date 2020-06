Expert rinnova la propria offerta per l’intera popolazione italiana riuscendo a soddisfare pienamente le aspettative di chi, come molti, vuole solamente pensare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Tutti gli acquisti potranno essere completati sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, gli utenti potranno quindi risparmiare moltissimo, a patto comunque che siano disposti a pagare le spese di spedizione su un ordine effettuato online (in quanto non incluse nel prezzo finale di vendita). Il volantino Expert descritto nell’articolo è da considerarsi attivo fino al 28 giugno 2020.

Volantino Expert: le offerte fanno impazzire gli utenti

Tantissimi sono gli smartphone effettivamente in promozione, tra i migliori annoveriamo Huawei P Smart 2019 a 159 euro, Samsung Galaxy A71 a 399 euro, Motorola Edge a 699 euro, Oppo A72 a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro, Motorola Moto G8 Power Lite a 189 euro, Nokia 2.3 a 119 euro, Moto E6s a 129 euro, Huawei Y6p a 159 euro, Huawei P30 Lite a 279 euro, Xiaomi Mi 10 Lite a 399 euro, Huawei P Smart S a 259 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, Galaxy A21S a 209 euro o Huawei P40 Lite a 399 euro.

Naturalmente il volantino Expert promette anche altre grandissime offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, legate a categorie merceologiche completamente differenti, come elettrodomestici, accessori per l’informatica, notebook, tablet e similari. Per ogni altra informazione in merito potete sfogliare le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo.