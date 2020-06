Tutte le persone che lavorano con un computer sanno bene cosa sia la sindrome da tunnel carpale. Questa patologia generalmente si manifesta con dolore e irrigidimento dei polsi; ma cosa si può fare per prevenirlo? E quali sono le cause?Al contrario di quanto molti potrebbero pensare la sindrome del tunnel carpale non è strettamente legata all’atto della digitazione.

Il problema sta tutto nella posizione assunta e soprattutto nel dove stanno i polsi. La causa principale della sindrome del tunnel carpale legata al lungo tempo passato davanti al computer sta nella continua pressione esercita sui polsi appoggiati. Questa infatti causa una diminuzione del flusso sanguigno; in oltre si corre il rischio di scaricare tutto il pese della parte superiore del corpo proprio sui polsi.

Come prevenire il rischio di STC quando si utilizza il computer

Per prevenire il sopravvento della sindrome del tunnel carpale esiste un solo modo, tuttavia esistono i poggia polsi. I poggia polsi sono letteralmente dei cuscini che permettono di non appoggiare i polsi direttamente sul pc diminuendo considerevolmente la pressione subita.

Tuttavia ridurre non vuol dire eliminare, e il tunnel carpale è una sindrome che viene causata dalla reiterazione continua di questo atteggiamento; i poggia polsi possono solo rallentare il problema. L’unico modo per evitare il sopraggiungere dell’infiammazione è non appoggiare le braccia. Benché sembri assurdo il modo migliore di lavorare davanti al computer è quello di non appoggiare ne i polsi ne gli avambracci; questa posizione, oltre a prevenire la STC, aiuta anche a mantenere la giusta postura della schiena, evitando così ulteriori problemi.