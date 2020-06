Il sistema operativo Android è sicuramente il più utilizzato e il più noto in assoluto, l’unico capace di fare concorrenza al sistema iOS di Apple. Estesosi in vari settori, il sistema operativo è riuscito anche a raggiungere il settore automobilistico. Tramite la sua app pensata per le automobili chiamata Android Auto, è possibile usare il proprio smartphone senza dover incorrere in distrazioni. Dunque, è possibile effettuare delle telefonate usando l’assistente Google. Oltre 100 milioni di utenti hanno installato questa fantastica applicazione e, recentemente, è stato fatto un nuovo importante aggiornamento.

Android Auto: le ultime novità arrivate anche sul territorio italiano

I recenti aggiornamenti di Android Auto hanno avuto l’attivazione da parte di Google anche sul territorio europeo. La novità riguarda la connessione del nostro smartphone con l’automobile in modalità wireless. La piattaforma XDA Developer ha scoperto la notizia la quale, precedentemente, era nascosta tra i codici sorgente dell’applicazione. I paesi in cui gli sviluppatori hanno attivato questa nuova modalità di connessione sono i seguenti: