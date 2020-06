Android: 6 app gratuite invece che a pagamento solo oggi sul Play Store

Quando gli utenti scelgono Android lo fanno per determinate ragioni che ormai possono anche non essere ribadite. Tra queste ovviamente c’è la grande varietà di smartphone che sposano la piattaforma di Google, la quale è diventata la più utilizzata al mondo. Si parla infatti di oltre 2,5 miliardi di utenti in tutto il pianeta, i quali sono destinati a crescere ancor di più. Ultimamente poi i nuovi aggiornamenti hanno reso il sistema operativo mobile molto più interessante rispetto al passato.

Se prima gli utenti provenienti da altre realtà stentavano ad abituarsi ad Android, ora è tutto diverso. Il robottino verde risulta una piattaforma aperta a tutti, e il tutto sarebbe possibile anche grazie al Play Store. Le soluzioni offerte dal noto market sono infatti infinite, visto che ci sono applicazioni e giochi di diverso genere pronte per ogni evenienza. Molto spesso poi capita che arrivano delle grandi offerte da prendere al volo, come contenuti a pagamento offerti gratis.

Per avere però le migliori offerte anche per quanto riguarda Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi sul Play Store trovate dei contenuti a pagamento gratis

Nella lista del Play Store di casa Android, sono finite solo per oggi ben 6 nuove soluzioni tra app e giochi a pagamento gratis. Nell’elenco direttamente in basso potete trovare tutti i link per il download diretto, ma gli conviene fare presto per non restare fregati.