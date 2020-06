Nelle ultime ore la divisione italiana del colosso cinese Xiaomi ha confermato ufficialmente la data di arrivo dell’attesissimo smartphone Android One, ovvero il nuovissimo Xiaomi Mi A3.

Per il momento sappiamo che il dispositivo in questione rientrerà, come i suoi predecessori, nella fascia media, andando ad arricchire una line up già abbastanza corposa. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Mi A3 sbarcherà in Italia il prossimo 18 luglio 2020

Negli scorsi giorni il nuovo smartphone era stato leakato con una serie di foto che ritraevano la confezione, sulla quale erano inoltre visibili parte delle specifiche hardware. L’azienda ha quindi confermato che il prossimo 18 luglio 2020 vedremo l’atteso smartphone sbarcare anche nel nostro Paese. Sappiamo che avrà un sistema operativo Android One, come anche il modello Mi A1 e Mi A2.

Sul fronte hardware troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 665, mentre la memoria RAM sarà di 4GB, con due fasce di memoria interna, da 64 o 128 GB. Il comparto fotografico non scherza, lo smartphone si avvale infatti di una tripla fotocamera posteriore da 48 Megapixel, 8 Megapixel, e una terza da 2 Megapixel. La fotocamera frontale invece è da 32 MP, a riconferma che il focus saranno soprattutto i selfie.

Dalle foto delle confezioni sembrerebbe confermata l’intenzione da parte del colosso di proporre ben tre varianti di colori: bianco, blu e nero cromatico. Il display sarà un OLED da 6.8 pollici, avrà il sensore di impronte digitali sotto al display e anche la funzione di Face Unlock. La batteria avrà una capacità di 4000 mAh mentre il sistema operativo pre installato sarà un Android 9 Pie.