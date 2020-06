Gli ultimi aggiornamenti per Windows 10 aumentano la sicurezza della piattaforma, ma sfortunatamente introduce anche dei bug che rendono impossibile in alcuni casi utilizzare la stampante. Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti- KB4560960 e KB4557957 – il 9 giugno e gli utenti hanno iniziato a riscontrare problemi non appena li hanno installati.

Come osserva Bleeping Computer, i rapporti degli utenti su Reddit e sul forum di Microsoft Answers mostrano che il problema riguarda vari modelli di stampanti HP, Canon, Panasonic, Brother e Ricoh. Alcuni utenti hanno persino riferito di non essere in grado di stampare file come PDF.

Windows 10, problemi di stampa dopo l’ultimo update

Microsoft ha pubblicato un avviso in cui riconosce che l’aggiornamento KB4557957 potrebbe rendere impossibile la stampa di determinate stampanti. Il gigante della tecnologia avverte gli utenti che “ il sistema di print potrebbe causare errori o chiudersi inaspettatamente quando si tenta di stampare e nessun output proviene dalla stampante interessata”. Inoltre, i problemi riguardano anche gli utenti che tentano di installare da app mobile.

Infine, ammette che il problema “potrebbe interessare anche le stampanti basate su software. La società sta ancora lavorando a una soluzione e promette di fornire ulteriori informazioni quando ne distribuirà una. Per ora, gli utenti interessati dovranno sostituire il driver della propria stampante o disinstallare gli aggiornamenti di giugno di Windows 10.

Coloro che disinstallano l’update lo faranno, naturalmente, a loro rischio e pericolo. Questo perché Microsoft, in un annuncio di qualche mese fa, ha sospeso gli aggiornamenti non relativi alla sicurezza in risposta alla pandemia di coronavirus in modo da potersi concentrare su quelli più importanti.