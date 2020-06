WhatsApp: il nuovo aggiornamento è quello che aspettavate da anni

Il meglio di WhatsApp arriva sempre perché l’applicazione è molto incline a ricevere i nuovi aggiornamenti durante le settimane. Infatti tutti gli utenti aspettano proprio gli ultimi update per testare le nuove caratteristiche della nota app di messaggistica istantanea. A quanto pare negli ultimi anni sono cambiate tantissime cose, nonostante WhatsApp non avesse bisogno di migliorarsi per forza. Il divario con i rivali era fin da subito chiaro, anche se ad oggi non ho fatto altro che aumentare.

Il merito, come detto, e del continuo cambiamento che ha apportato alla piattaforma tantissime cose in più. Se prima si parlava solo di messaggi, ad oggi non è un mistero che su WhatsApp si possono utilizzare chiamate e videochiamate. Ci sarebbero però altri aggiornamenti in cantiere, tra cui uno molto importante che gli utenti aspettano da diverso tempo.

WhatsApp, il prossimo aggiornamento renderà felici tutti gli utenti che lo attendevano da anni

Sono tante le persone che quando utilizzano WhatsApp, si ritrovano ad avere per le mani anche un secondo smartphone. Più volte però sono costrette a portarseli dietro entrambi, proprio perché l’account di WhatsApp non può essere duplicato su entrambi i dispositivi. Questo problema fra poco non esisterà più, visto che l’applicazione è pronta ad introdurre la nuova funzione Multi-Device.

Il mondo WhatsApp dunque permetterà agli utenti di utilizzare il proprio account su più smartphone o dispositivi mobili in contemporanea. Non sarà dunque più necessario disconnettere il proprio profilo dallo smartphone principale per poterlo collegare ad un altro. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti importanti in merito alla vicenda.