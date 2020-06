Unieuro non ha pietà delle concorrenti e delle rivali del settore della tecnologia, per questo motivo sta continuando a presentare al pubblico alcune delle migliori offerte in circolazione, grazie alla campagna promozionale chiamata Sconti d’Estate.

Al suo interno gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcune offerte dal grandissimo spessore, con acquisti effettuabili sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale. Un plus dell’intero volantino riguarda sicuramente la possibilità di ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, in questo caso sarà necessario però spendere una cifra di almeno 49 euro.

Volantino Unieuro: le offerte battono le rivali

Il volantino Unieuro riesce comunque ad offrire un qualcosa di sicuramente superiore a tutte le dirette rivali, grazie proprio alla capacità di raggiungere ottimi prezzi su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, a partire dai top di gamma del settore.

I terminali sicuramente più costosi restano essere sicuramente i vari Galaxy S20 Ultra e Huawei P30 Pro, entrambi sono in vendita ad un prezzo particolarmente elevato, parliamo di 1299 e di 599 euro, ma restano comunque veramente richiesti e desiderati dalla maggior parte di noi.

In alternativa si possono mettere le mani su terminali dall’elevato spessore e più economici, come Huawei P40 Lite, P40 Lite E, Asus ZenFone Max Pro M1, Motorola Moto G8 Power, Wiko Y60 e similari, tutti in vendita con una richiesta finale che non supera assolutamente i 300 euro.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.