La maggioranza degli italiani oramai non attende altro. La notizia principale degli ultimi giorni è senza ombra di dubbio il grande ritorno della Serie A. Dopo la lunga pausa per l’emergenza Covid, il massimo campionato di calcio si prepara ad una lunga maratona che terrà i tifosi dinanzi alla tv per gran parte dell’estate. La grande novità di queste ultime ore è che sarà possibile seguire la Serie A, così come altre competizioni sportive, attraverso l’offerta di TIM.

TIM, la nuova offerta Mondo Sport dedicata ai tifosi

Dopo aver presentato al grande pubblico la promozione Mondo Netflix nel corso delle precedenti settimane, TIM stupisce ancora una volta il suo pubblico con un contenuto relativo al mondo dell’intrattenimento.

Gli utenti che attiveranno una nuova sottoscrizione al servizio TIMvision, infatti, potranno ora scegliere il pacchetto Mondo Sport. Al costo mensile di 29,99 euro, gli abbonati avranno a disposizione tutte le esclusive di Sky in campo calcistico e sportivo e tutti i contenuti di DAZN. La promozione di TIM nasce da una partnership siglata con NOW TV (la tv streaming di Sky) e con DAZN.

Sempre nel pacchetto dal costo fisso di 29,99 euro, gli utenti riceveranno pieno accesso al catalogo di TIMvision ed anche la dotazione del piccolo decoder TIMvision Box completamente a costo zero.

L’offerta del provider sarà disponibile per tutti i clienti ed inoltre è previsto anche un primo mese gratuito per le nuove sottoscrizioni. In base alle attuali disposizioni, l’offerta di lancio di TIM per il pacchetto Mondo Sport sarà disponibile sino al prossimo 31 Luglio.