Esistono migliaia di app Android ed iOS ma quelle per gli scherzi telefonici rappresentano un vero e proprio must-have per chi vuole ridere di gusto. Si pensi che la prima burla telefonica della storia risale al 1884. Da allora i metodi e gli scherzi sono diventati sempre più sofisticati fino a giungere a noi sotto forma di applicazione disponibile oggi per tutti gli utenti. Ecco come divertirsi con poco.

App per scherzi telefonici da non perdere: utenti Android ed iOS ridono di gusto dopo l’installazione

Installare una nuova app per scherzi telefonici può cambiare la nostra giornata. E non solo la nostra. Soluzioni come Juasapp vengono premiate dai feedback degli utenti per risultare le più spassose al mondo. Questa risulta essere la più scaricata, e c’è un motivo ben preciso.

Il database online offre un’ampia varietà di scherzi come quello del cane che non smette di abbaiare fino ad una finta visita medica con tanto di colonscopia. Aggiungiamoci anche un temuto controllo del Fisco e la chiamate della Polizia Postale per download di contenuti protetti da copyright.

Il suo funzionamento è semplice. Basta scaricare ed installare l’app. Una volta dentro si sceglie il numero della vittima e l’orario di inizio (si può avviare anche subito). La telefonata avverrà su Internet mascherando il nostro vero numero di telefono. La chicca consiste nella possibilità di registrare lo scherzo telefonico per poterlo riascoltare in ogni momento. Un pacchetto da 60 scherzi costa 19,99 euro mentre un singolo scherzo soltanto 89 centesimi. Il servizio offre anche una prova gratuita che si ottiene connettendo il proprio account Facebook cliccando sui tre puntini in alto.

Su iPhone la situazione migliora con l’uso di Prank Dial, applicazione che offre uno scherzo gratis al giorno ed un sistema grafico e di funzionamento del tutto simile al precedente. Funziona limitatamente all’Italia e offre anche un piano di scherzi a pacchetto al costo di 30.99 euro per 85 scherzi e 1,99 euro per 4 scherzi. Si può eliminare la risata ed il messaggio che informa dello scherzo a fine chiamata grazie agli acquisti in-app.