Jumper EZbook S5 è un laptop economico e funzionale, ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un dispositivo tutto-fare, che non eccelle particolarmente nelle performance ma permette, comunque, di lavorare, studiare ed intrattenersi. Dal design elegante e di dimensioni compatte, questo laptop è adesso disponibile al prezzo-affare di 219,99 dollari, circa 195 euro al cambio.

Jumper EZbook S5, il laptop tutto-fare dal prezzo super accessibile

Jumper EZbook S5 dispone di uno schermo da 14 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 pixel, ed un corpo ultra-sottile che per un peso totale di 1.24 chilogrammi, il che rende questo laptop perfetto per essere portato in borsa o nello zaino ed utilizzarlo anche mentre si è in movimento. Il dispositivo è alimentato da un processore Intel Apollo Lake N3350 con CPU Intel Core Celeron N3350 Dual Core da 1,1 GHz, fino a 2,4 GHz, aiutato da 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile. Questa configurazione permette al laptop di lavorare adeguatamente anche gestendo un maggior carico di dati.

A bordo di Jumper EZbook S5 è presente Windows 10 HOME, che offre prestazioni più potenti e tutto sommato un’esperienza utente più fluida ed appagante. E’ poi presente una fotocamera da 0,3 MP per effettuare videochiamate o realizzare simpatici scatti dal proprio computer. Oltre ciò, il laptop dispone di un ampio touch-pad e di una tastiera ergonomica che permette di digitare in modo accurato e veloce, adotta il modulo WiFi Intel 802.11 dual band, che fornisce una eccellente esperienza di navigazione, e tecnologia bluetooth 4.2.

Infine, ma non meno importante, Jumper EZbook S5 è dotato di una grande batteria da 9.200 mAh che garantisce un utilizzo prolungato, grazie anche alla presenza di tecnologie pensate per ridurre ed ottimizzare il consumo energetico. Jumper EZbook S5 può essere acquistato sull’e-commerce dell’azienda al prezzo promozionale di 219,99 dollari.