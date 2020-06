Da ormai mesi non si altro che parlare dell’arrivo, sempre più vicino, delle nuove console di Playstation e Xbox, ma a suscitare molta curiosità è anche l’arrivo di un nuovo videogame, FIFA 21. L’attesa dei players sale per tantissimi titoli, ma quello di FIFA 21 sembra batterli tutti.

I vari sviluppatori lavorano a questa nuova versione da diverso tempo e anche durante il Coronavirus non hanno smesso di lavorare proprio per non deludere i fan con l’uscita eventualmente posticipata. Ecco quali sono le informazioni a riguardo nel paragrafo qui di seguito.

Fifa 21 sta per arrivare per tutti gli utenti: ecco tutti gli aggiornamenti a riguardo

Non si fa altro che parlare del nuovo videogame in rete e salvo imprevisti dovrebbe arrivare nel mese di Settembre secondo alcuni rumors visto che i sviluppatori hanno lavorato duramente anche durante il periodo Coronavirus. In particolare, secondo alcune indiscrezioni trapelate dovrebbe arrivare entro e non oltre giorno 27.

Sempre secondo alcune indiscrezioni gli utenti più accaniti potrebbero accedere al gioco quattro giorni prima dall’uscita ufficiale effettuando un pre-order del videogame e/o iscrivendosi al programma EA Access. Per quanto riguarda la spesa da sostenere per possedere questa nuova versione non ci sono informazioni a riguardo, ma secondo alcune voci da corridoio potrebbe essere il prezzo standard pari a 69,99 Euro e per la versione Champion Edition il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 89,99 Euro.

Il 18 Giugno 2020 è previsto l’evento Ea Play 2020 su tutte le piattaforme di streaming online con il quale saranno svelate tutte le novità a riguardo. Non resta che aspettare!