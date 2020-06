Esselunga distrugge Unieuro con il volantino che tutti gli utenti stavano effettivamente aspettando, un bellissimo insieme di offerte e di sconti veramente speciali, tramite i quali risulterà facilissimo raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

A differenza della campagna promozionale con l’offerta singola su un unico modello di tecnologia, in questo caso il volantino integra un vero e proprio Speciale Multimediale appositamente pensato per avvicinare più utenti possibili allo stesso. Gli sconti applicati sono numerosi e molto vari tra di loro, tutti i prodotti risultano comunque essere in vendita con garanzia legale della durata di 24 mesi, con l’aggiunta dell’essere completamente sbrandizzati.

Volantino Esselunga: queste sono le offerte da non perdere

Alla base del volantino Esselunga troviamo comunque un meccanismo già visto e discusso in passato, tramite il quale il consumatore si ritrova a poter mettere le mani su un prodotto come lo speaker wireless SBS Wax, spendendo solamente 1 euro.

Per ottenerlo non sarà necessario superare un livello minimo di spesa o altro, ma basterà a tutti gli effetti acquistare uno dei modelli effettivamente contrassegnati dall’apposito bollino. Tra questi troviamo tantissimi smartphone di fascia alta, non dimentichiamo infatti la presenza di Samsung Galaxy S20 in vendita a 748 euro, passando anche per l’Apple iPhone 11, sempre disponibile allo stesso prezzo, oppure i molto economici Xiaomi Redmi 7A, Huawei P30 Lite, Samsung A51, Xiaomi Redmi 8, Huawei Y7 2018 e similari.

Tutte le offerte del volantino Esselunga sono riassunte nel dettaglio qui sotto.