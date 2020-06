Comet ha recentemente lanciato un volantino a dir poco terribile, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di innumerevoli riduzioni di prezzo applicate sui migliori prodotti in circolazione, potendovi inoltre accedere sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale.

Chi opterà per la seconda strada deve comunque ricordare che la consegna della merce a domicilio comporterà il pagamento di un piccolo plus, rispetto al prezzo effettivamente mostrato a schermo. Il nostro consiglio è, al massimo, di ritirarla in negozio, in quanto la spedizione nello stesso è sempre gratis.

Volantino Comet: queste sono le offerte da cogliere al volo

Una delle offerte del volantino Comet più interessanti in assoluto riguarda sicuramente il Samsung Galaxy Note 10+, un must have assoluto, sebbene sia sul mercato da quasi un anno, sopratutto se in vendita al prezzo di soli 799 euro.

In alternativa possiamo comunque consigliare altri device decisamente più economici, come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 in vendita a 229 euro, passando anche per il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 299 euro, finendo anche con i soli LG K41S, Huawei P Smart+, P Smart Pro, Huawei Y5P e così via.

Naturalmente il volantino Comet comprende anche offerte legate a categorie merceologiche completamente differenti, se interessati ed incuriositi dalla nostra selezione, potete ad ogni modo aprire le pagine che trovate inserite qui sotto, ricordando che gli acquisti sono effettuabili anche in negozio.