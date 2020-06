Da Auto Bild, in Germania, arrivano delle indiscrezioni importanti per quanto riguarda il prossimo modello elettrico di Audi. Secondo quanto riferito, la Casa produttrice tedesca sta lavorando sulla nuova A2 e-tron. Quest’auto sarebbe basata sulla piattaforma modulare MEB come la Volkswagen ID.3, la quale arriverà a settembre agli utenti che l’hanno richiesta. Il lancio nel mercato delle auto elettriche potrebbe essere anche relativamente vicino: si vocifera che potrebbe avvenire entro la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Audi: le possibili caratteristiche dell’A2 e-tron e i progetti futuri di Audi

Secondo quanto scritto su Auto Bild, questo modello avrà una carrozzeria a 2 volumi e una lunghezza di circa 4,3 metri. Le versioni disponibili saranno quelle a trazione anteriore e integrale. Ciò fa intendere che la produzione potrebbe svariare e comprendere anche modelli con doppio motore elettrico.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro se saranno proposte diverse dimensioni per quanto concerne la batteria. Questa decisione è stata presa da Volkswagen con l’auto che abbiamo prima citato, quindi è possibile che Audi prenda la medesima decisione. Audi si è sempre prodigato solo sulla costruzione di modelli elettrici premium di dimensioni considerevoli, ma ora vorrebbe proporre qualcosa di differente. Per quanto riguarda gli interni, non sembrerebbero mancare dei sistemi altamente tecnologici dedicati.

Dunque, vi converrà rimanere connessi al sito nel caso in cui siete interessati a sapere ulteriori novità sulla nuova A2 e-tron di Audi.