Il colosso di e-commerce Amazon France sembrerebbe aver anticipato, per sbaglio, la data di lancio ed il prezzo della nuova console Sony, lanciata solamente qualche giorno fa.

Stiamo ovviamente parlando di PlayStation 5 annunciata pochi giorni fa con i rispettivi giochi ufficiali. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa “anticipazione proibita”.

Amazon France mostra per sbaglio il prezzo e la data di lancio di PlayStation 5

Nelle scorse ore sono nate diverse discussioni sull’ipotetico prezzo di PS5, in seguito al recente aggiornamento del catalogo di Amazon UK, che collocava la prossima console del colosso nipponico al prezzo di 599.99£, prezzo successivamente smentito dallo stesso e-commerce. Ma non è tutto, dato che PlayStation 5 sarebbe “apparsa” di recente anche su Amazon.fr, con tanto di pagina dedicata, svelando non solo un prezzo particolarmente “allettante”, ma anche la data di debutto sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova console di Sony potrebbe essere venduta al prezzo di 499.99 euro a partire dal prossimo 20 novembre 2020. Sull’apposita pagina dell’e-commerce sarebbero acquistabili non solo il bundle contenente la console e il Dualsense, ma anche tutti gli accessori mostrati durante l’evento dello scorso 11 giugno, PS Camera, Cuffie, telecomando e caricatore dei controller.

Ovviamente ora la pagina a cui facciamo riferimento non risulta più disponibile sul sito francese del colosso, vi ricordiamo come sempre di prendere queste notizie con le pinze, trattandosi solamente di indiscrezioni. Anche perché, vi ricordo, che l’azienda giapponese non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale della console. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuove informazioni a riguardo.