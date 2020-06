Molti italiani seriamente provati dalla quarantena stanno programmando la propria prossima meta per le vacanze estive in cui potrebbe rendersi necessaria una connessione di tipo Flat che al momento solo le costose offerte 5G di TIM e Vodafone possono garantire. Spunta l’ipotesi WiFi Gratis grazie ad una lodevole iniziativa proposta dal Governo per italiani e turisti. Si tratta di una rete illimitata che non necessita di permessi per poter essere usata.

Molte persone residenti nei Comuni che hanno partecipato al progetto Piazza WiFi Italia hanno già sperimentato la convenienza offerta dal Ministero per lo Sviluppo Economico reduce dal piano di connettività le cui redini sono state affidate alle prodighe mani in Infratel. Al momento la portata del progetto è per così dire limitata ad alcune aree ma di giorno in giorno cresce il numero di hotspot gratuiti cui è possibile connettersi. Ecco a che punto siamo.

WiFi Gratis in Italia: resta connesso sempre e comunque con i tuoi dispositivi

Dopo aver scoperto la connessione Internet con satellite molti sono tornati indietro dopo l’opportunità di avere traffico illimitato e nessun vincolo di tempo per l’uso della rete. Con una connessione diffusa a macchia d’olio in tutta la penisola il MISE consacra il progetto di un network senza condizioni. Una semplice app Android ed iOS basta per accedere alla rete con una velocità massima di 30 Mbps.

Potenzialmente pronta per offrire connessione a tutti i dispositivi che implementano un chip WiFi, la nuova infrastruttura è al momento limitata agli account mobile che vi accedono dopo la registrazione utente gratuita.

All’interno del sito ufficiale si accede alla sezione informativa con spiegazione del progetto e stato dei lavori in corso nelle varie amministrazioni locali. Ulteriori dettagli giungeranno nel corso dei prossimi mesi. Seguici per altri aggironamenti.