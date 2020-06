Rispondere al telefono e trovarsi protagonista di alcune truffe telefoniche non è poi così raro: l’avanzamento delle tecnologie ha, infatti, portato alla diffusione di nuove tecniche che oramai nuocciono anche al sol rispondere alla chiamata. Capaci di azzerare il credito telefonico, nei casi più gravi le frodi telefoniche veicolano inganni ancora più pericolosi e capaci di portare le vittime ad attivazioni di abbonamenti mai desiderati o, ancora, piani telefonici ed energetici di cui bisognerà poi pagare la recessione anticipata per poterli disdire.

Grazie a risorse sempre più comuni, per fortuna oggi mettere un punto definitivo a tali soprusi è facile e veloce: scopriamo in che modo.

Truffe telefoniche addio: basta ad ogni genere di frode grazie a questa applicazione

Evitare di pronunciare l’affermazione “sì” o, ancora, stare attenti a ciò che si dice può rivelarsi realmente difficile, soprattutto se si tratta di rispondere velocemente ad una telefonata e non rendersene conto. Proprio a seguito di tale motivazione non è così semplice evitare una delle tante truffe telefoniche che potrebbero giungere sul proprio smartphone da un momento all’altro.

A risolvere tale problema, per fortuna, oggi c’è un’applicazione capace di bloccare in automatico ogni genere di telefonata ritenuta spam ed evitare, dunque, che una truffa possa fare la sua apparsa in tutta tranquillità. Sviluppata da Google, la stessa è disponibile per Android gratuitamente e si sovrappone all’applicazione classica per effettuare le telefonate; denominata per l’appunto “Telefono“, questo servizio è dotato di un filtro innovativo capace di riconoscere lo spam e deviare in automatico le telefonate. Risultato? Il telefono non squillerà neanche più e le truffe telefoniche non diventeranno che un brutto ricordo.