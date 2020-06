Dopo il lancio di due modelli di auricolari TWS, Tronsmart lancia le sue nuove cuffie da gioco, Glary Alpha, disponibili ad un prezzo speciale su AliExpress durante la svendita 618. Oltre al nuovo prodotto, Tronsmart offre in promozione anche i suoi due auricolari più popolari, Onyx Ace e Onyx Free.

Tronsmart Glary Alpha – Cuffie da Gioco

Tronsmart Glary Alpha è dotato di un’unità driver HD da 50mm che fornisce un audio coinvolgente e dettagliato. La funzione di cancellazione del rumore permette di non essere mai disturbati da rumori esterni, mentre un microfono regolabile a 360 gradi consente una migliore esperienza voce.

Le cuffie sono dotate di diversi effetti di illuminazione RGB ed un pulsante per aumentare e abbassare il volume, che consente anche di attivare o disattivare l’illuminazione quando necessario. Per garantire una maggiore concentrazione e comfort, Tronsmart Glary Alpha utilizza un design ad ala volante per l’archetto di supporto e potrebbe essere il primo e l’unico modello di cuffie da gioco con un design così confortevole. Il design ergonomicamente regolabile si adatta sempre perfettamente alla testa.

Inoltre, le cuffie sono progettate con un adattatore a Y, il che significa che Tronsmart Glary Alpha è compatibile con molteplici dispositivi come tablet, console, Switch, PC e laptop. Durante il lancio iniziale su AliExpress, potete risparmiare fino al 50% e ottenerlo con soli $28,99! Questo super-prezzo è disponibile solo fino al prossimo 21 giugno.

Tronsmart Onyx Ace – Auricolari TWS Qualcomm

Tronsmart Onyx Ace, consigliati da Forbes, Yahoo e altri grandi mass media, sono dotati di chipset Qualcomm QCC3020, che fornisce un suono migliore, una minore latenza e una connessione più veloce. I microfoni quadrifonici con tecnologie DSP e cVc 8.0 vi forniscono non solo un audio più pulito, ma anche un’esperienza voce chiarissima.

La connessione automatica istantanea è davvero molto utile. Questi auricolari si accoppieranno direttamente al vostro smartphone una volta aperta la custodia e si disconnetteranno una volta inseriti nella custodia, quando questa è chiusa. Gli auricolari offrono un’autonomia di 24 ore, mentre il grado di impermeabilità IPX5 vi consente di ascoltare la musica in presenza di pioggia o sudore. Per proteggere la custodia di ricarica, Tronsmart offre gratuitamente la cover colorata ad essa dedicata. E’ possibile risparmiare fino al 51% e ottenere le Onyx Ace al prezzo di $28,39!

Tronsmart Onyx Free – Auricolari TWS Impermeabili IPX7 & Sterilizzazione UV

Le Tronsmart Onyx Free offrono il massimo in tutte le funzionalità. Oltre alla funzione di sterilizzazione UV per un uso più sicuro, Tronsmart Onyx Free sono anche dotate di un grado di impermeabilità IPX7, che è il livello più alto nel settore degli auricolari TWS. Con questa caratteristica, gli auricolari possono essere lavati sott’acqua per garantire una superficie più pulita.

Per un controllo più preciso degli auricolari, Tronsmart Onyx Free utilizzano un pulsante Panasonic che riduce la pressione di fino al 71% rispetto agli altri auricolari con controllo a pulsante! Inoltre, il tempo di riproduzione di 35 ore è considerato il tempo di riproduzione più lungo in questo settore.

In aggiunta, con 5 minuti di carica, gli auricolari possono funzionare per 2 ore. La modalità mono vi consente di usare un dei due auricolari per ascoltare la musica e consente al vostro amico di usare l’altro per parlare con persone. Come Tronsmart Onyx Ace, anche le Onyx Free utilizzano il chip Qualcomm QCC3020.

Gli auricolari costano solo $33,29 durante la promozione 618 di AliExpress!