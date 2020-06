Una delle componenti pressoché fondamentali per il nostro computer certamente è la RAM, la memoria ad accesso casuale che risulta essenziale per eseguire i vari programmi come tanto il sistema operativo.

Ovviamente nella scelta delle RAM bisogna prendere in considerazione vari parametri, tra cui ovviamente la capacità e la frequenza di lavoro, indici importanti per capirne le prestazioni.

G.Skill ha presentato così dei banchi ad altissime prestazioni, per chi cerca alte velocità e bassi tempi di timing, parliamo delle Trident Z Royal basate sulle memorie Samsung B-die che pulsano sotto la scocca.

Prestazioni di alto livello

Stando alle dichiarazioni di G.Skill, i nuovi moduli sono stati progettati per ottimizzare e massimizzare le prestazioni su schede madri Z490, le ultime arrivate con Socket LGA 1200, creato appositamente per i nuovi processori di decima generazione di Intel.

Le nuove RAM daranno il meglio soprattutto negli scena in cui è richiesta tanta potenza di calcolo, quindi non sono pensate solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti e il rendering.

L’azienda ha presentato diversi kit disponibili, da quello con massime prestazioni, scalando poi pian piano in modo discendente.

Il kit top di gamma si compone di un totale di 32Gb distribuiti in due banchi da 16Gb DDR4-4400 CL17-18-18-38, mentre gli altri kit variano la distribuzione delle capacità ma offrono le stesse velocità operative.

Se il vostro dogma fondamentale sono le prestazioni, le nuove RAM di G.Skill sono ciò che fa per voi, al momento però non sono emersi dettagli in merito alla data di uscita e al prezzo di lancio.