Giorno dopo giorno, i palinsesti di Sky ritornano alla loro forma originaria. Dopo la fase più calda dell’emergenza Covid, in linea con la ripartenza delle grandi manifestazioni sportive e calcistiche, gli utenti della pay tv potranno a breve godersi le partite della Serie A, della Premier League e le corse automobilistiche della Formula 1.

Sky, sul nuovo decoder c’è un servizio gratis legato a Mediaset

Non ci sono soltanto gli eventi e le esclusive a tenere banco in casa Sky. Da tempo gli abbonati si sono abituati ad una serie di opzioni extra per il proprio piano di visione. Prima delle settimane di lockdown, ad esempio, Sky ha messo a disposizione di molti suoi utenti un nuovo servizio gratuito.

Tutti gli abbonati che hanno a loro disposizione il decoder di nuova generazione, Sky Q, potranno accedere direttamente dal telecomando all’applicazione Mediaset Play. L’app è disponibile completamente a costo zero ed presente nella sezione di SkyQ in cui è possibile trovare, tra gli altri, anche Netflix, Spotify o YouTube.

Grazie a Mediaset Play, i clienti Sky potranno guardare in streaming i loro programmi preferiti da Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Inoltre, sarà disponibile anche la funzione Restart per far partire dall’inizio un programma già iniziato.

La presenza di Mediaset Play è un’esclusiva per gli utenti con SkyQ. Ricordiamo, a questo proposito che il decoder può essere acquistato dagli utenti con più di sei anni ad un prezzo di tutto risparmio. Per coloro che sono iscritti regolarmente al programma Extra il costo del dispositivo è di 49 euro invece di 99 euro.