I produttori di smartphone hanno sempre più un occhio di riguardo per l’India, il secondo mercato a livello di volumi e sempre in maggiore crescita. Tra le tante compagnie che hanno un ruolo centrale in tal senso, c’è OnePlus che di recente ha portato OP 8 Pro sulla piattaforma indiana di Amazon. Il risultato è definibile come un successo, senza se e senza ma.

In vendite sono state messe entrambe le versioni del modello, quella da 8 GB di RAM e 128 GB di ROM e quella da 8 GB di RAM e 256 GB. Rispettivamente sono state messe circa a 649 e 699 euro. Sono andate letteralmente a ruba tanto che in poco tempo Amazon ha dovuto segnalare che le scorte erano finite.

Altro modello acquistato all’inverosimile è stato OnePlus 8 base da 6 GB di RAM e 128 GB di RoM. Andato sold out come gli altri, sintomo che l’India apprezza il marchio più di molti altri paesi.

OnePlus 8 Pro

Lo smartphone in questione è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 il quale viene supportato da 8 GB di RAM. Il display è un pannello Fluid AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 3.168 x 1.440 pixel. Ha un refresh rate di 120Hz ed è protetto da un Gorilla Corning Glass 5.

Un punto di forza del modello è sicuramente il comparto fotografico. Il sensore principale è un grandangolare da 48 MP che è stato affiancato con un’ultra-grandangolare sempre da 48 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Frontalmente è presente una singola fotocamera che si nasconde dietro il punch hole. È da 16 MP, un altro grandangolare.