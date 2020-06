Ogni mese Netflix aggiorna il suo catalogo. Ciò non coincide esclusivamente con nuovi contenuti in arrivo, piuttosto ciò significa che ci sono anche diversi contenuti in scadenza destinati, dunque, ad abbandonare la piattaforma. Dopo avervi fornito la lista di tutti i contenuti in arrivo per il mese di giugno, ecco quella delle serie TV, film e documentari che, al contrario, non saranno più disponibili su Netflix.

1 Giugno

Il pensiero creativo – Documentario

2 Giugno

Acapulco La vida va – Film

3 Giugno

Run All Night – Una notte per sopravvivere – Film

4 Giugno

Wet Hot American Summer – Film

5 Giugno

Disturbing the Peace – Documentario

The Art of Organized Noize – Documentario

6 Giugno

Insidious – L’ultima chiave – Film

7 Giugno

Hypersomnia – Film

9 Giugno

Mad Men – Serie TV

River – Serie TV

14 Giugno

High School DxD – Serie Anime

15 Giugno

Scarface – Film

Senna – Documentario

Ray – Film

Apollo 13 – Film

Spirit – Film animato

Babe: Maialino Coraggioso – Film

Fievel Sbarca in America – Film animato

The Best Man Holiday – Film

Nemico Pubblico – Film

The Real Miyagi – Documentario

Io e lo zio Buck – Film

Turbo – Film d’animazione

Smokin’ Aces – Film

Tata Matilda e il Grande Botto – Film

Death Race – Film

5 anni di fidanzamento – Film

Honey 2 – Film

Il primo dei bugiardi – Film

Cambio Vita – Film

La Cosa – Film

Ti odio, ti lascio, ti… – Film

American Pie: Band Camp – Film

American Pie presenta: Il manuale del sesso – Film

Doom – Film

17 Giugno

Albert e il diamante magico – Film d’animazione

19 Giugno

Penny Dreadful – Serie TV

La guerra del Vietnam: un film di Ken Burns e Lynn Novick – Docuserie

Amar Akbar & Tony – Film

20 Giugno

Pompei – Film

21 Giugno

Ouija: l’origine del male – Film

Boke – Film

XX – Film

22 Giugno

American Anarchist – Documentario

White Chicks – Film

Proud Mary – Film

23 Giugno

La famiglia Belier – Film