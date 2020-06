La quinta stagione di Lucifer sta facendo attendere i suoi fans con molta nonchalance: sebbene una data d’uscita ufficiale sembra non voler venire fuori, scoppiettanti novità non mancano all’appello e persino la showrunner della serie TV si sta lasciando andare piano piano rivelando sempre più dettagli sui futuri e nuovi episodi.

Destinata per essere apparentemente la penultima stagione, questa che arriverà presto su Netflix sarà formata da ben 16 episodi: scopriamo i dettagli.

Lucifer 5: il destino dei due protagonisti svelato in un tweet

Tra le ultime rivelazioni effettuate dalla creatrice dello show ve ne sono alcune riguardanti proprio i protagonisti della serie TV.

Ildy, could you PLEAAASE describe any deckerstar scene from s5 in 3 emojis? 🙏🏻 — luciCLOWN maria (@teamdeckerstar) June 9, 2020

Grazie a diversi indizi rilasciati su Twitter, infatti, il destino di Lucifer e Chloe sembrerebbe esser stato svelato attraverso delle emoji, in particolar modo quello del pugno, della chiave e del bacio. Ovviamente a primo acchito questo potrebbe sembrare un messaggio alquanto criptico, ma è inutile ignorare le mille teorie nate a proposito. Tra le più quotate, al momento, vi è quella di Digital Spy secondo cui nel corso di una delle sedici puntate vi potrà essere una scena tipo in cui le porte del paradiso si apriranno e Chloe avrà uno scontro con Dio, nel mezzo del quale vi sarà persino un pugno volante e che verrà ferrato per vendicare ciò che è stato fatto a Lucifer, dopodiché i due innamorati potrebbero lasciarsi andare in un bacio.

Ovviamente queste sono mere speculazioni, per conoscere cosa accadrà realmente non bisognerà fare altro che attendere l’uscita della quinta stagione su Netflix.