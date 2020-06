JBL ha lanciato i nuovi auricolari True Wireless Stereo dotati di tecnologia proprietaria Signature Sound, per una qualità audio eccezionale caratterizzata da bassi profondi, ed alcune funzionalità che rendono questo prodotto molto desiderabile.

JBL LIVE 300TWS, caratteristiche e prezzi

A partire dal design, con una struttura in-ear ed ergonomica, pensata per adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio e restare all’orecchio anche mentre si è in movimento. I nuovi JBL LIVE 300TWS sono dotati di potenti driver e di un’autonomia prolungata, per garantire all’utente non solo la migliore esperienza audio possibile, con una qualità del suono degna dei prodotti JBL, ma anche per un’esperienza durevole, garantendo ben venti ore di riproduzione combinata.

Oltre ciò, gli auricolari JBL LIVE300TWS supportano i controlli touch, per cui è possibile interagire con gli assistenti vocali semplicemente sfiorando gli auricolari. A tal proposito ricordiamo che il prodotto supporta sia Google Assistant che Amazon Alexa, ed è pertanto possibile chiedere loro di leggere le notifiche o fornici altre informazioni, come il meteo, gli appuntamenti del giorno ed altro. Con gli stessi controlli touch è poi possibile regolare il volume della musica o controllare la riproduzione musicale, cambiando brando, mettendo in pausa o riavviando la riproduzione.

Gli auricolari dispongono poi della funzione Ambient Aware, che può essere attivata quando si desidera restare in contatto con il mondo circostante e percepirne i suoni ed i rumori. La modalità TalkThru, invece, permette di aumentare o abbassare il volume della musica con un semplice clic, quando, per esempio, si deve conversare con qualcuno nelle vicinanze, per poi tornare ad immergersi nel mondo della musica. JBL LIVE 300TWS saranno disponibili a breve presso i principali rivenditori e sull’e-commerce dell’azienda al prezzo di 149 euro, nelle varianti nero, bianco e blu.