Si chiama Doomsday – il giorno del giudizio – quello che in italiano è stato reso con l’enigmatico nome Il Dispositivo, l‘evento conclusivo della stagione Due del secondo capitolo di Fortnite, il Battle Royale più popolare di sempre. L’evento, inizialmente atteso per gli ultimi giorni di maggio e poi rimandato a causa delle proteste anti-razziali che hanno coinvolto gli USA, avrà luogo quest’oggi, lunedì 15 giugno, ad un orario non ancora definito.

“L’evento in diretta il Dispositivo è stato posticipato a lunedì 15 giugno, mentre il lancio della Stagione 3 è stato posticipato a mercoledì 17 giugno. Comprendiamo se qualcuno possa essere rimasto deluso visto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questo difficile periodo”, scrive il team della Epic Games. Si tratta, dunque, di un evento in diretta, al quale o si parteciperà in tempo reale o lo si perderà per sempre. In tal caso, ci si dovrà accontentare di un video su YouTube per rivivere – indirettamente – ciò che è successo durante l’evento.

Fortnite, cosa aspettarsi dal grande evento di oggi

Nonostante la Epic Games non abbia diffuso molti dettagli a riguardo, possiamo però ipotizzare cosa accadrà questa sera (pensiamo che l’evento possa tenersi tra le ore 19 e le ore 21), prendendo come spunto le teorie ed i leak più accreditati del Web. Dunque, stando a quanto trapelato sul Web nelle ultime ore, nel corso dell’evento, Mida attiverà il Dispositivo nei pressi dell’Agenzia, al centro della mappa. A questo punto, accadrà qualcosa che avrà a che fare con l’acqua che circonda l’isola, probabilmente questa verrà sommersa e verranno provocati danni al punto tale da cambiare forme ed elementi della mappa. Da ciò ne conseguirà la mappa di Fortnite stagione 3.

Voi cosa vi aspettate dall’evento di questa sera? Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esserci aggiornamenti sull’orario dell’evento.