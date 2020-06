Euronics riesce a mettere pressione alle più importanti realtà del settore della rivendita di elettronica, con la presentazione di una campagna promozionale decisamente in grado di innovare e di migliorare i già ottimi sconti del passato.

Il volantino attuale, tuttavia, presenta una limitazione molto importante, non è fruibile dai consumatori che non risiedono nelle vicinanze di un negozio Euronics Dimo. Gli acquisti non possono essere difatti completati sul sito ufficiale o altrove sul territorio; da segnalare, al superamento di 199 euro di spesa, la presenza del finanziamento a Tasso Zero, elemento fondamentale per non essere costretti a pagare tutto subito, ma per riuscire a dilazionare il pagamento a partire da Settembre 2020.

Volantino Euronics: le offerte sono incredibili

Il volantino Euronics resta comunque una delle migliori promozioni del periodo corrente, sebbene a tutti gli effetti non coinvolga la fascia particolarmente elevata del mercato della telefonia mobile. L’unico top di gamma Android incluso in promozione è lo Xiaomi Mi Note 10, uno smartphone davvero molto interessante, grazie al comparto fotografico da oltre 108 megapixel, in grado di soddisfare anche i palati dei consumatori più esigenti.

Le alternative sono tutti prodotti appartenenti ad una fascia più bassa, tra cui troviamo comunque Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9, LG K51S, Huawei P40 Lite e così via. Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics discusso nel nostro articolo possono essere raccolte nel dettaglio qui sotto, tra le pagine della campagna inserite come galleria fotografica.